Русиянең АКШтагы илчелеге Пулитцер бүләге җиңүчеләрен русофобиядә гаепләде

Русиянең Вашингтондагы илчелеге The New York Times газетының 2020 елгы Пулитцер бүләгенә лаек булган материалларын “русофобияле фикерләр җыентыгы” дип бәяләде. “Аны ялган фактлар булдыруга өйрәтүче дәреслек итеп кулланырга була” диелгән илчелекнең Facebook-тагы сәхифәсендә.

Америкада журналистика һәм әдәбият өлкәсендә иң дәрәҗәле Пулитцер бүләген тапшыру тантанасы Youtube-та туры эфирда тапшыру рәвешендә алып барылды.

Бүләккә The New York Times газетының сигез матераиалдан торган тупланмасы лаек булды. Бу материаллар “Халыкара репортаж” номинациясендә җиңде. Мәкаләләр Русиянең Либия, Сүрия һәм Үзәк Африка республикаларының эчке сәясәтенә тыкшынуы ихтималы турында сөйли, шулай ук Болгариядәге эшмәкәр Емельян Гербовны агулауда да Русия кулы уйнаган булуы мөмкин диелә. The New York Times газетына Пулитцер бүләге “Владимир Путин режимының ерткычлыкларын фаш итүче, зур куркыныч янау белән табылган мавыктыргыч хикәяләр тупланмасы өчен”, дип тапшырылган.

Пулитцер бүләге башта АКШта чыккан, инглиз телендәге материалларга бирелә. Русиядәге “Проект” басмасының баш мөхәррире Роман Баданин The New York Times газеты бу ике материалын Русия журналистлары тапкан фактларга таянып язган дип белдерде.