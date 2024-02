Европа һәм АКШта Башкортстанда эзәрлекләнүче активистларга теләктәшлек белдерү чаралары узды

3 февраль, шимбә көнне Берлиндагы Русия илчелеге каршына дистәләрчә кеше чыкты. Алар барысы да диярлек йөзләрен битлек белән каплаган иде. Кайберәүләр Германия ватандашлыгы булуга карамастан, илдә калган туганнарына басым булудан куркып йөзләрен яшерүен әйтте.

Шулай ук чаралар Һамбург (Германия), Нант (Франция), Сакраменто (АКШ) һәм Сиэтлда (АКШ) да узды. Бу хакта Тот самый из Башкорт телеграм каналы яза.

Катнашучылар "Who killed Rifat Dautov?" (Рифат Даутовны кем үтергән?), "Stop repressions in Bashkortostan" (Башкортстанда репрессияләрне туктатыгыз), "Freedom for Alsynov" (Алсыновка - ирек), "Без - кара халык" шигарләр тотып торды.

Чарада катнашучы бер хатын-кыз Фаил Алсынов һәм Башкортстан активистларына теләктәшлек белдереп 600 чакрым ераклыктан килүен әйтте.

"Үз илен, табигать байлыкларын яклаган кешене җәзага тарталар. Без экологияне сакларга тиеш, әмма аның өчен утырталар, үтерәләр... Мин дә чуалышларда катнашыр идем, әгәр ватанны яклау кирәк булса", диде ул.

17 гыйнварда "Башкорт" оешмасының элекке җитәкчесе, Куштауны яклаган активист Фаил Алсынов ны Баймактагы мәхкәмә "нәфрәт һәм дошманлык уяту"да гаепле дип табып, дүрт ел колониягә хөкем итте.

ны Баймактагы мәхкәмә "нәфрәт һәм дошманлык уяту"да гаепле дип табып, дүрт ел колониягә хөкем итте. Активистны хуплау өчен ул чакта төрле бәяләмәләргә күрә 5-10 мең кеше килгән иде.

Хөкем карарын чыгарып берничә сәгать узуга карамастан, халык мәйданнан китмәде, таралмады. Кешеләрне куып-таратыр өчен ОМОН көче дә кулланылды, дистәгә якын кеше тоткарланды. Кешеләр күздән яшь чыгара торган газ сиптерелгәне турында да әйтте. Берара ОМОН халыкны калканнар белән этеп чыгарырга тырышты. ОМОНга кар атучылар да күренде. Кешеләр Алсыновның автозакка утыртып алып кителүен көтте, әмма ул чыгарылмады. Халык мәйданнан таралмады. Уфадан өстәмә ОМОН көчләре китерелде.

Автозаклар Фаил Алсыновны мәхкәмә бинасыннан алып киткәч кенә халык тарала башлады.

Баймак мәхкәмәсе бинасы каршында узган протестлардан соң, Башкортстан эчке эшләр министрлыгы "киңкүләм тәртипсезлекләр оештыру һәм аларда катнашу" һәм "хакимият вәкиленә карата көч куллану" дигән маддәләр нигезендә җинаять эше ачты.

