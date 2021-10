"Акыл фабрикасы" форумында IT һәм этномәдәни проектларны таныту ысулларына өйрәтәчәкләр

Форумда катнашучылар дүрт модуль нигезендә эшләячәк: "IT һәм татар проектлары", "Заманча мәгариф", "Маркетинг һәм этномәдәни проектларны таныту", "Мәдәният һәм урбанистика".

"Ачык университет" кураторы Зөһрә Вилданова Азатлыкка сөйләгәнчә, күләмле форум уздыру теләге күптән туган булган. "Безнең команданың башында төрле идеяләр йөри иде. Мәсәлән, IT-белгече Райнур Хәсәновның күптән татар IT-белгечләрен җыясы килә иде, мәгариф мәйданчыгын эшләгән Алия Минһаҗева "Талантлар университеты" белән бергә мәктәп укучылары һәм студентлар өчен актуаль сорауларга җавап бирә торган мәйданчык эшлиселәре килде – аларны һөнәр сайлау, БДИ тапшыру, эш табу мәсьәләләре һәм башкалар кызыксындыра. Урбанистика юнәлешендә районнардан яшьләрне җыеп, аларны укытып аласы да килә иде. "Шәһәр киңлекләрен мәдәни програмлау" дигән програмны без Әнҗе Дусаева белән берлектә эшлибез", диде Зөһрә Вилданова.

Форумда өч көн дәвамында дүрт мәйданчык эшләячәк. Алар бер-берсе белән бәйле дә, бәйле дә түгел, һәрберсенең үз аудиториясе булачак, дип аңлатты Вилданова. "Бөтен дүрт мәйданчыкта да катнашу мәҗбүри түгел, һәрберсендә аерым укыту була", диде ул.

Форумда IT-белгечләр, филологлар, маркетологлар, креатив индустрия вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре, укучылар һәм студентлар катнаша ала.

Форумда күптөрле темалар тикшереләчәк. Алар арасында: татар телле IT-проектлар, IT һәм маркетинг, IT өлкәсендә филологлар роле, туризм өлкәсендә IT роле, Татарстанда IT-кластерлар булдыру, эш эзләү, чит илләрдәге уку йортларына керү, БДИ, киңлекләрне мәдәни програмлау, хәзерге мәдәният, театрлар, Татарстан республикасында яшьләр үзәкләре, шәһәр буйлап экскурсияләр уздыру темалары бар.

"Ачык Университет" белем бирү форумы Татарстанда быел игълан ителгән Туган телләр елына багышлана. Чараны Дөнья татар яшьләре форумы уздыра.