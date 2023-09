Татар һакатоны: IT татар теле һәм мәдәнияте үсешенә ничек ярдәм итә ала

Бу атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада IT белгечләренә зур кытлык булуын таныды. Бу турыда ул 20 сентябрьдә Kazan Digital Week форумы ачылышында әйтте. Узган уку елында Татарстанда 4,5 мең IT белгеч әзерләп чыгарылган. Бүген исә республикага 10 мең IT белгеч кирәк, диде ул.

IT белгечләр бигрәк тә татар телен, мәдәниятен үстерү юнәлешенә кирәк. Белгечләр фикеренчә, мәгълүмати технология чорында теге яки бу телнең киләчәге аның заманча технолгияләрдә ни дәрәҗәдә кулланылуына бәйле.

Татарстанда үткәрелүче "Tatar. Бу Хакатон" бәйгесе нәкъ менә шул максатны күздә тота булса кирәк. Бәйгенең аңлатмасында әйтелгәнчә, чараның максаты — татар телен һәм мәдәниятен үстерүгә юнәлдерелгән инновацион IT проектларын булдыру.

Быел Татар хакатоны Kazan Digital Week форумы кысаларында оештырылды. Бәйгенең финалы 8-10 сентябрьдә Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге технопаркта узды.

Оештыручы һәм катнашучылар белән сөйләшеп, быелгы бәйгенең үзенчәлекләре, анда нинди проектлар тәкъдим ителгәне турында белештек.

"Tatar. Бу Хакатон" бәйгесе татар телен һәм мәдәниятен үстерүгә юнәлдерелгән инновацион IT проектларны булдыру максатында оештырыла.



Бәйгедә 7-11 сыйныф укычылары һәм 1-4 курс студентлары катнаша. Алар когнитив технология, виртуаль чынбарлык, мобиль әсбаплар, web технология, мультимедиа һәм башка алымнар ярдәмендә киләчәк продуктларның прототипларын әзерли.



Чара Татарстан Фәннәр академиясе, Гамәли семиотика институты, "Сәләт" яшьләр иҗтимагый оешмасы, Sanak-lab белем бирү лабораториясе тарафыннан Татарстанның Яшьләр эшләре министрлыгы һәм Дигитал үсеш министрлыгы ярдәме белән оештырыла.



"Tatar. Бу Хакатон" бәйгеләре физика-математика һәм техник фәннәр докторы Рәис Бохараев (1929-2009) истәлегенә багышлана. Ул — информатика һәм кибернетика өлкәсенә зур өлеш керткән галим, Татарстан Фәннәр академиясенең Гамәли семиотика институтына нигез салучыларның берсе.

Быелгы бәйгегә Казан, Мәскәү, Петербур, Иннополис, Алабуга, Уфа, Самар, Пенза, Тольятти, Әлмәт, Бөгелмә, Арча, Нурлат, Буа, Түбән Кама һәм Татарстан районнарыннан барлыгы 211 гариза тапшырылган. Шулардан 96 кеше сайлап алынган.

Финалда Кече лигадан 10 такым һәм Өлкән лигадан 17 такым көч сынашкан. Казан, Иннополис, Ютазы, Мәскәү, Петербур, Пенза вәкилләре, шулай ук Казакъстан, Сербия, Сүрия, Мисыр, Үзбәкстан студентлары да катнашкан, соңгылары белән экспертлар инглиз телендә аралашкан.

Катнашучылар 42 сәгать дәвамында "нольдан башлап" яңа IT-проектлар эшләргә тиеш булган. Беренче көндә аларга ике трек тәкъдим ителгән:

1) "Татарча вайб": татар мәдәниятен (мода, музыка, тел, кино) популярлаштыру өлкәсендә IT-проектлар эшләү

2) "Әлифба++": татар телен өйрәнү һәм тел белемен яхшырту өлкәсендә IT-проектлар эшләү.

Җиңүчеләргә яхшы гына финанс бүләкләр дә каралган.

Мәктәп укучыларына (Кече лига) беренче урынга 50 мең, икенче урынга 40 мең, өченче урынга 30 мең сумлык сертификат бирелгән.

Бу категориядә КФУның IT-лицее, Әлмәтнең беренче лицее, Иннополис лицее, Бөгелмә машина төзелеше техникумы укучылары уңышка ирешкән.

Студентлар арасында (Өлкән лига) беренче урынга 70 мең, икенче урынга 60 мең, өченче урынга 50 мең сумлык сертификат бирелгән.

Студентлар такымнарында Иннополис һәм КФУның ИТИС институты вәкилләре күп булган.

Быелгы хакатонда җиңү яулаган проектлар:

Кече лига:

1нче урын - "Акчага - әйе" такымы

Шәһәр буйлап йөргәндә татар мәдәнияте, истәлекле урыннар турында мәгълүмат алуны гадиләштерү өчен, тарихи объектларны фотодан тану мөмкинлеге дә биргән, гид һәм юл күрсәткечләрен алыштыра алучы әсбап.

2нче урын - "Әйти егетләр" такымы

Кулланучыны татар теле, мәдәнияте, гореф-гадәтләре һәм традицияләре белән "дуслаштырачак" мобиль әсбап. Дәресләр һәр кулланучыга динамик рәвештә җайлана. Көндәлек тупланма республикада иң кызыклы нәрсәләр турында сөйләячәк. Ранглар һәм чәчәк билгеләре мотивацияне үстерергә ярдәм итәчәк.

3нче урын - "Oppenheimer" такымы

"Сүз боткасы" - "Wordle "яки "5 хәреф" уеннары нигезендә татар телендә белем арттыру өчен браузер уены. Бу уен ярдәмендә яшьләр тел байлыгын саклап кына калмый, аны үстерә дә алачак.

Өлкән лига:

1нче урын - KAN такымы

Татар телен һәм мәдәниятен популярлаштыру максатында татар һәм урыс телләрендәге китапларны уку, тыңлау һәм андагы рәсемнәрне ясау мөмкинлеге бирә торган әсбап (киләчәктә берничә платформада ясалачак).

2нче урын - "Тяп-ляп ясамыйбыз" такымы

Runner мобиль уены. Асылы - кулланучы Сабан туе кунагы сыйфатында Татарстанның әһәмиятле урыннарында өчпочмаклар җыя, соңыннан аларны бизәү элементлары, яңа атлар сатып алу, яңа локацияләр ачу өчен кулана ала.

3нче урын - Neural Multiverse такымы

VR әсбабы. Танылган татар рәссамнары тарафыннан бизәлгән архитектура һәйкәлләре һәм музейларының 3D версиясе. Инновацион ясалма акыл бер видео нигезендә 3D объектларны ясый. Шулай ук рәссамнарның стилен өйрәнеп, шул стильдә истәлекле урыннарны ясый - аңа рәсем яки тасвирлама бирү җитә. Дөньяның төрле урыннарында яшәгән кешеләр татар сәнгате ядкарьләре белән читтән торып таныша алачак, ә җирле халык аларга башка яңа яктан карый алачак.

Чараны оештыручыларның берсе, Sanak-lab мөдире Руслан Сабиров Азатлыкка сөйләвенчә, һакатон быел 4нче тапкыр уздырылган һәм быелгысының үзенчәлеге шунда — ул мәйданчык рәвешендә узган.

— Быел һакатонны Бәшир Рәмиев исемендәге яңа IT паркта уздырдык. Бу мәйданчык күп мөмкинлекләр бирә — холлда музыка, түбәдән матур күренешләр (анда хәтта фотосессия уздырдык) һәм, әлбәттә, мәйданчыкта төнгә калып проектларны эшләп бетерү мөмкинлеге. Моннан тыш, быел һакатонның эчтәлеген бик нык яхшырттык: бик яхшы экспертлар чакырдык, катнашучыларга ярыш процессын тәфсилләп аңлаттык.

Катнашучыларга проектны уйлап табу, тормышка ашыру, аны чекпоинт нәтиҗәләре нигезендә эшләп бетерү һәм экспертларга тәкъдим итү өчен 40 сәгать вакыт бирелде.

Быел һакатонга бик күп гаризалар килде (барлыгы 211), шуңа күрә башта сайлап алу уздырдык, такымнарны аларның тәҗрибәсе һәм проблематиканы анализлау нигезендә бәяләдек.

Катнашучылар (мәктәп укучылары һәм студентлар) проектлар идеяләрен үзләре уйлап таба. Шуңа күрә гадәти булмаган идеяләр дә килеп чыгарга мөмкин. Проектлар ике трек кысаларында башкарылырга тиеш иде: "Татарча вайб": татар мәдәниятен (мода, музыка, тел, кино) популярлаштыру һәм "Әлифба++": татар телен өйрәнү һәм тел белемен яхшырту өлкәсендә IT-проектлар.

Бәйгедә җиңүчеләр үз проектларын үстерүгә финанс ярдәм ала. Алар Kazan Digital Week форумында республика хөкүмәте һәм инвесторлар алдында чыгыш ясый. Без аларны шулай ук Татарстан Фәннәр академиясенең Гамәли семиотика институтына стажировкага, "Сәләт" аланнарына, форумнарына чакырабыз.

Мисал өчен, узган хакатонда җиңгән татар телен өйрәнү проекты saf.tatar системының бер өлешенә әйләнде һәм Татарстан Фәннәр академиясендә үсеш ала. learn.saf.tatar веб-платформасы кулланучыларга татар телен аңлаешлы һәм мавыктыргыч формада, ясалма интеллектның заманча технологияләрен һәм геймификация ысулларын куллану хисабына өйрәнү мөмкинлеге бирә.

Кече лигада җиңү яулаган "Акчага — әйе" такымы вәкиле, КФУ каршындагы IT-лицейның 11нче сыйныф укучысы Данил Закиров Азатлыкка сөйләвенчә, аңа ярыш атмосферасы, залда "котырган" энергетика, програмлау өлкәсендә тәҗрибә туплау һәм такымда эшләү тәҗрибәсе бик ошаган.

— Без такымда бишәү идек: мин сыйныфташым белән һәм безгә ясалма акыл сменасында танышкан өч дустым өстәлде. Беренче көнне сыйныфташым белән бик күп эшләргә туры килгәнең анладык. Ике көндә ни бары 3 сәгать йокладык һәм минемчә, лаеклы беренче урынны алдык.

Безнең проект фотоавантюра дип атала. Ул Izi.travel кушымтасының аналогы, әмма бездә фотода истәлекле урынны табу һәм аның турында мәгълүмат алу функциясе дә бар. Минемчә, шәһәр белән танышу өчен бу иң җайлы юл — әзер маршрутлар буйлап йөрү. Без уйладык та, эшләп өлгерерлек әйбер икәнең аңлагач, шушы идеяне алырга булдык.

Хакатон барышында проектның бизнес моделен дә төзергә өлгердек, һәм ул үзебезгә дә ошады. Аның киләчәге бар дип саныйбыз, шуңа хәзер төрле бәйгеләрдә инвестиция табып үстерергә телибез.

Бу минем беренче хакатон иде. Зур нагрузка, чикләнгән вакыт, яңа төрле ярыш, бүлмәдә "котырган" энергетика (аеруча соңгы көндә). Һәм, әлбәттә, програмлау өлкәсендә зур тәҗрибә, аннары порфтолиога кечкенә "пет-проект" өстәлде, һәм дә командада эшләүнең мөһимлеген аңладым.

КНИТУ-КАИ каршындагы Мәгълүмати технологияләр көллиятенең 4нче курс студенты Баязит Хәсәнов Азатлыкка сөйләвенчә, хакатонда алган бүләк ярдәмендә алар үз кушымтасының сыйфатын арттырырга һәм аны iOS платформасына чыгарырга җыена.

— Хакатонда "Тяп-ляп не делаем" такымы капитаны буларак катнаштым, без 2нче урын яуладык. Кушымтабыз "Сабантуй: Ат чабышы" дип атала. Уенда татарның төп бәйрәме — Сабантуйның бер өлеше булган ат чабышын сурәтләдек. Уенның максаты — юлда очраган каршылыкларга эләкмичә, туктамыйча хәрәкәт итү. Шулай ук, уен барышында өчпочмаклар җыеп була һәм алар ярдәмендә төрле атлар һәм бизәү өлешләрен алырга мөмкин. Чабыш вакытында төрле җирләрне үтәсең: Сабантуй мәйданы, Иске Чәчкаб авылы, яңа төзелә торган М12 юлы һәм Казан шәһәре. Әлеге проектны мобиль җиһазлар өчен ясалган татарча кушымталарның аз булуы сәбәпле сайладык. Моңа кадәр "Вордли: Татарча" һәм "Qaza: Калдырылган намазлар" кушымталарын ясаган идем. Икесе дә татар теленә тәрҗемә ителгән.

Сабантуй уенын ике-өч ай өчендә мобиль җиһазлар өчен ясап чыгарырга планлаштырабыз. Киләчәктә уенга Татарстанның төрле танылган урыннарын да өстәргә уйлыйбыз.

Бу хакатонда без, беренчедән, кушымтабыз турында халыкка белгерттек. Бәйге бу кушымтаны тулысынча ясап бетерү өчен бер этәргеч булып тора. Икенчедән, хакатонда алган бүләк ярдәмендә кушымтаның сыйфатын арттырырга һәм аны iOS платформасына чыгарырга дип уйлыйбыз.

Һакатон (инглизчә: hackathon: hacker (һакер) + marathon (марафон)) дип IT юнәлешендә белгечләр форумын атыйлар. Програмчылар, data science белгечләре, софт ясаучылар, график дизайнерлар, маркетологлар, продюсерлар, менеджерлар һәм башка белгечләр бергәләп җыелып, чикле вакытта теге яки бу проблемны чишә, үз продуктларын тәкъдим итә. Чара бәйге рәвешендә уза, ахырда проектлар якланып, җиңүчеләр билгеләнә.

