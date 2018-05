Евровидение 2018: Израилдән "Курчак" җыры җиңде

Бәйге азагына кадәр, интрига тоткан хәлдә, Евровидение 2018 җыр бәйгесендә 529 балл белән Израил җиңүгә иреште. 25 яшьлек җырчы Нетта Барзилай "Курчак" җыры белән тамашачылар йөрәген яулады. Профессиональ жюри исә җырны өченче урынга гына бәяләде. Тавышларны кушып, җыр беренче урынга үрмәләде. Букмекерлар да җырчыга беренче урын фаразлаган булган.

Барзилай Израилнең Һод-һа-Шарон шәһәрендә 1993 елда туган. Балачагында дүрт елны әтисе эшләгән Нигериядә үткәргән, шуннан соң Израилгә кайткан. Илнең хәрби-диңгез көчләрендә хезмәт иткән.

Моңарчы Нетта Барзилай музыка өлкәсендә танылу алмаган, аның дискографиясе дә юк. Израилнең җирле җыр бәйгесендә катнашып, ул анда җиңүгә иреште. Бу аңа Евровидение бәйгесенә дә юл ачты. Беренче ярымфиналда чыгыш ясап, Нетта күп тамашачының йөрәген яулады, аның җыры шунда ук хитка әйләнде. Букмекерларда да нәкъ аның җиңүен фаразлады.

Нетта бәйгедә "Курчак" (Toy) җыры белән чыгыш ясады. Эчтәлек ягыннан ул артык тирән мәгънәгә ия булмаса да, җыр ритмлы һәм җанлы музыкасы бәрабәренә җиңгән дип фаразлап була.

Игътибарга лаеклы җырлар

Тавыш санына караганда, икенче урында 436 балл белән Кыпрыс бара. Бу ил исеменнән албан чыгышлы грек җырчысы Элени Фурейра чыгыш ясады. Элени - үз илендә танылган җырчы, күп кенә хитлар авторы. Евровидениедә ул "Fuego" (испанча - ут) җырын башкарды.

Өченче урында исә Австрия башкаручысы тора. Австрияле Сезар Сэмпсон 342 балл туплады. Сезар үз илендә музыка белән шөгыльләнсә дә, артык танылган башкаручы түгел. Моңарчы 2 ел рәттән ул Евровидение башкаручыларының бэк-вокалында җырлаган.

Бәйгедә Сезар "Nobody But You" җырын башкарды:

Аерым игътибарны Италия башкаручылары Эрмал Мета һәм Фабрисио Моро җәлеп итте. Җырда бүгенге көндә Җир шарында барган низаглар, сугышлар, террористик гамәлләр турында сүз бара. Чыгыш вакытында экраннарда Европаның төрле телләрендә пацифистик тезислар күрсәтелде.

​Җыр чыннан да тәэсир ясый, башкаручыларның матур тавышлары кантри төсмерле аранжировкага туры килә. Тамашачылар җырга 249 балл бирде, тамашачылар тавышына караганда, бу ил дүртенче урында булды. Гомум 308 балл белән җыр бишенче урын алды.

Башка башкаручылар арасында шулай ук Норвегия вәкиле Александр Рыбак та аерылып торды. Элекке Евровидение бәйгесе җиңүчесе "Җырны шулай язарга кирәк" җыры белән чыгыш ясады. Германия башкаручысы Михаэл Шулте исә дүртенче урын алды.

Бәйге низаглары

Быел Евровидение чагыштырмача тыныч узса да, бөтенләй низаг һәм тавышсыз булмады. Төп игътибар узган ел низагына бәйле булды, хәтерләсәгез, узган елны Юлия Самойловога Украинага керү тыелу сәбәпле Русия бәйгедә катнашмады. Евровидение оештыручылары әлеге низаг аркасында һәм Украинаны, һәм Русияне бәйгедән читләштерә алган, ләкин, күрәсең, алар чараны сәясиләштерергә теләмәгән - ике ил дә бәйгедә киртәсез катнашкан.

Шуңа карамастан, быел бәйге кагыйдәләрендә яңа таләп өстәлде: катнашучы илләр бәйге уза торган илгә керү тыелган җырчыларны тәкъдим итә алмый. Кагыйдәнең кайдан барллыка килүен аңлатырга кирәкми. Русия җырчысы Юлия Самойлова "Евровидение" бәйгесенең финалына уза алмады.

Тагын бер низаг Кытайга бәйле булды. Илдә бәйгене күрсәткән Hunan TV беренче ярымфиналда Албания һәм Ирландия чыгышларын ил кануннары аркасында кисеп алган. Кытайда телевидениедә тән рәсемнәрен (татуларны) күрсәтү тыела икән, Албания җырчысында исә алар күп булган. Ирландия башкаручылары исә һомосексуал парны күрсәтү өчен күрсәтелмәде. Нәтиҗәдә, Евровидение оештыручылары телеканал белән хезмәттәшлекне туктатты һәм икенче ярымфинал белән финалны күрсәтүдән тыйды.

Ниһаять, бәйге финалы вакытында чыккан гауга Британия чыгышы вакытында урын алды. Томанлы Альбион иленнән SuRie-ның "Storm" җыры вакытында сәхнәгә билгесез кеше йөгереп чыгып, аннан микрофонны тартып алды һәм кычкыра башлады. Гыйсъянчыны тиз генә сәхнәдән чыгардылар, җырчы исә кечкенә тоткарлаудан соң җырны тәмамлый алды. Узган елны да Украинада Җамала чыгыш ясаганда, бер ир-ат сәхнәгә сикереп чыккан иде, аны шулай ук тиз рәвештә сәхнәдән алып төштеләр.

***

Быел Евровидение бәйгесендә 42 катнашты. Финалга 26 ил узды. Быел бәйгедә Казакъстан, Косово һәм Ливан да катнашырга теләгән булган, ләкин төрле сәбәпле алар бәйгедә катнашмады. Евровидение 2018 бәйгесе Португалия башкаласы Лиссабонда узды, аны бирегә "Икебез өчен ярату" җыры белән Сальвадор Собрал китерде.

Евровидение бәйгесенең аудиториясе якынча 200ләп миллион кеше тәшкил итә. Бәйгене Европа илләрендә генә түгел, Австралия, АКШ, Кытай, Казакъстан һәм башка илләрдә дә күрсәтәләр.